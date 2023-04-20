КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 09:35

Кремль отказался комментировать решение ЕС не вводить новые санкции против РФ

Песков не стал комментировать отказ ЕС от новых санкций против России

Российские власти не считают необходимым комментировать сообщения о том, что Евросоюз решил больше не вводить санкции против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения", — сказал официальный представитель Кремля.

Набиуллина: Санкции Запада против России превысили самые пессимистичные сценарии

Набиуллина: Санкции Запада против России превысили самые пессимистичные сценарии

Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против России. По словам европейского чиновника, в Брюсселе осознали, что, если ограничительных мер станет больше, будет расти и список исключений из них.

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Александр Юнашев
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