Кремль отказался комментировать решение ЕС не вводить новые санкции против РФ
Песков не стал комментировать отказ ЕС от новых санкций против России
Российские власти не считают необходимым комментировать сообщения о том, что Евросоюз решил больше не вводить санкции против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС решили покончить с новыми санкциями против России. По словам европейского чиновника, в Брюсселе осознали, что, если ограничительных мер станет больше, будет расти и список исключений из них.
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