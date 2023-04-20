Кремль отказался комментировать решение ЕС не вводить новые санкции против РФ

Российские власти не считают необходимым комментировать сообщения о том, что Евросоюз решил больше не вводить санкции против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения", — сказал официальный представитель Кремля.