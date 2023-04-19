Набиуллина: Санкции Запада против России превысили самые пессимистичные сценарии

Санкции Запада в отношении России, которые были введены в прошлом году, превысили самые пессимистичные сценарии. При этом экономика страны смогла выдержать все ограничения, сказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В ходе выступления в Госдуме она отметила, что к такому "безумному напору санкций" было невозможно подготовиться.

"Внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твёрдая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами позволили нам реагировать эффективно", — сказала председатель Банка России.

По словам Набиуллиной, в сложные периоды российская экономика и финансовая система доказали свою устойчивость. Как она добавила, отечественные компании и граждане в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Глава ЦБ РФ также заявила, что меры господдержки были достаточными и оперативными и помогли экономике пройти "через шквал санкций". Банки и другие финорганизации работали стабильно, обеспечивали страну необходимыми финансовыми ресурсами.