Набиуллина заявила о продолжении работы по возврату замороженных активов России

Центробанк продолжает работу над возвратом российских замороженных резервов. По этому вопросу уже имеется переговорная позиция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Руководитель регулятора, говоря об усилиях по возврату валютных резервов, напомнила, что указом президента РФ Владимира Путина введены ограничения на вывод средств из страны нерезидентами из недружественных государств. Именно эта ответная мера формирует переговорную позицию по разблокировке золотовалютных активов.

Также Набиуллина добавила, что сейчас ЦБ РФ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления и как меняется внешняя торговля РФ. Кроме того, глава российского Центробанка заметила, что у Москвы по-прежнему есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах.