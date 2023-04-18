Набиуллина заявила о продолжении работы по возврату замороженных активов России
Центробанк продолжает работу над возвратом российских замороженных резервов. По этому вопросу уже имеется переговорная позиция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Руководитель регулятора, говоря об усилиях по возврату валютных резервов, напомнила, что указом президента РФ Владимира Путина введены ограничения на вывод средств из страны нерезидентами из недружественных государств. Именно эта ответная мера формирует переговорную позицию по разблокировке золотовалютных активов.
Также Набиуллина добавила, что сейчас ЦБ РФ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления и как меняется внешняя торговля РФ. Кроме того, глава российского Центробанка заметила, что у Москвы по-прежнему есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах.
А ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что после окончания конфликта на Украине замороженные резервы российского Центробанка придётся вернуть РФ. По мнению юристов ЕС, передать активы Банка России (это 300 миллиардов евро) Киеву, как предлагали европейские чиновники, невозможно с точки зрения законодательства. Статус российских активов на Западе прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал их блокировку "бандитскими действиями", которые "не получается упаковать в нормы международного права".
ТАСС / Сергей Фадеичев