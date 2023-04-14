КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:18

Песков: Россия требует разблокировки активов Центробанка на Западе

Россия требует разблокировать активы Центрального банка на Западе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу", — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть России, но произойдёт это после завершения конфликта на Украине.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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