Песков: Россия требует разблокировки активов Центробанка на Западе

Россия требует разблокировать активы Центрального банка на Западе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу", — сказал официальный представитель Кремля.