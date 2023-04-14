Песков: Россия требует разблокировки активов Центробанка на Западе
Россия требует разблокировать активы Центрального банка на Западе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть России, но произойдёт это после завершения конфликта на Украине.
Обложка ©