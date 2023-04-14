Нуланд заявила о планах США передать Украине замороженные резервы ЦБ России
США изучают возможность использования замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины. Речь о средствах, которые хранятся на счетах в иностранных банках. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"При поддержке Конгресса США Министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины", — сказала она на форуме американо-украинского партнёрства, организованном Торговой палатой США.
Как отметила Нуланд, в феврале США объявили о выделении первого транша в размере $5,4 млн, теперь ожидаются новые.
"Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму $300 млрд заморозили мы и наши союзники", — добавила замглавы Госдепа США.
По её словам, Всемирный банк, "по скромным предположениям", оценивает сумму, необходимую для восстановления Украины, в $411 млрд.
Как сообщал Лайф, вместе с тем в ЕС пришли к выводу, что после окончания конфликта на Украине замороженные в Евросоюзе активы Центробанка РФ придётся вернуть России.
ТАСС / AP / Susan Walsh