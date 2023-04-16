Минфин США столкнулся со сложностями в передаче Украине активов ЦБ
Глава Минфина США Йеллен заявила об обсуждении передачи активов РФ Украине
США считают, что РФ должна заплатить за восстановление Украины, и уже обсуждают с союзниками вопрос возможной передачи замороженных российских активов на эти цели. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Мы обсуждаем это с нашими партнёрами. Однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами", — сказала она в интервью CNN.
Министр утверждает, что США якобы уже начали передавать Киеву конфискуемые активы российских физлиц. Однако, как заметила Джанет Йеллен, пока Белый дом не может сделать то же самое с государственными активами Москвы.
Ранее статус российских активов на Западе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал их блокировку "бандитскими действиями", которые "не получается упаковать в нормы международного права".
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