Минфин США столкнулся со сложностями в передаче Украине активов ЦБ

США считают, что РФ должна заплатить за восстановление Украины, и уже обсуждают с союзниками вопрос возможной передачи замороженных российских активов на эти цели. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

"Мы обсуждаем это с нашими партнёрами. Однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами", — сказала она в интервью CNN.

Министр утверждает, что США якобы уже начали передавать Киеву конфискуемые активы российских физлиц. Однако, как заметила Джанет Йеллен, пока Белый дом не может сделать то же самое с государственными активами Москвы.