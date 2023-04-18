Банк России опроверг, что действует по указке "финансовой закулисы"

В Центробанке опровергли миф о том, что порой регулятор якобы принимает решения по приказу "мировой финансовой закулисы". По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, ключевые решения по денежно-кредитной политике принимает в первую очередь совет директоров.

Заседания, посвящённые той же ключевой ставке, проходят регулярно, несколько раз в году. Да и другие решения готовятся в течение целого цикла совещаний и консультаций. Словом, "мировая закулиса" тут ни при чём, заверил он.

"Относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", — пояснил Заботкин ведущему подкаста Первого канала "Лёгкие деньги".