Банк России опроверг, что действует по указке "финансовой закулисы"
Зампред ЦБ Заботкин назвал мифом, что решения регулятора диктуются из-за кулисы
В Центробанке опровергли миф о том, что порой регулятор якобы принимает решения по приказу "мировой финансовой закулисы". По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, ключевые решения по денежно-кредитной политике принимает в первую очередь совет директоров.
Заседания, посвящённые той же ключевой ставке, проходят регулярно, несколько раз в году. Да и другие решения готовятся в течение целого цикла совещаний и консультаций. Словом, "мировая закулиса" тут ни при чём, заверил он.
"Относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", — пояснил Заботкин ведущему подкаста Первого канала "Лёгкие деньги".
Ранее Лайф писал, что Центробанк продолжает работу над возвратом российских замороженных резервов. По этому вопросу уже имеется переговорная позиция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
LIFE / Владимир Суворов