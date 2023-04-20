ЕС исчерпал запас антироссийских санкций

С антироссийскими санкциями, похоже, покончено. Как пишет сегодня газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, в Брюсселе осознали, что, если ограничительных мер станет больше, будет расти и список исключений из них.

"С санкциями мы закончили. Если мы продолжим вводить ограничения, в итоге будет больше исключений, чем самих санкций", — пояснил он.

Многие европейские чиновники при этом признают, что не затронутые рестрикциями сферы российской экономики производят жизненно важные продукты или услуги для третьих стран. Поэтому область дальнейшего санкционного манёвра сужается, добавил собеседник издания.