Эксперт объяснил, почему за год санкций сильнее всего в России подорожала именно жвачка
Эксперт Поповичев заявил, что цены на жвачку могут вырасти ещё сильнее
Жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России за год санкций, причём стоимость в будущем может вырасти. Цены на неё оказались зависимы от импортных поставок больше остальных. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев.
"Рост цен связан с тем, что значительное количество сырья, упаковка попадают к нам из-за рубежа. Жевательная резинка не исключение, многие компоненты для её производства идут к нам по импорту. Усложнились логистические цепочки плюс курс доллара увеличился", — пояснил он.
По мнению эксперта, ничего страшного в этой ситуации нет. Поповичев подчеркнул, что жевательная резинка не является товаром первой необходимости. А производители, по его словам, стремятся поддерживать приемлемый для покупателей уровень цен и частично берут на себя повышение стоимости производства.
Поповичев также считает, что самый сложный этап уже пройден и отрасль стабилизируется. Рост цен возможен, но в рамках общей инфляции, заключил специалист.
Лайф напоминает, что темпы подорожания жвачки за год посчитали рекордными за всё прошлое десятилетие. Ранее цена на продукт также росла, но ежегодное подорожание не превышало трёх рублей.
ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов