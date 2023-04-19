Эксперт объяснил, почему за год санкций сильнее всего в России подорожала именно жвачка

Жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России за год санкций, причём стоимость в будущем может вырасти. Цены на неё оказались зависимы от импортных поставок больше остальных. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев.

"Рост цен связан с тем, что значительное количество сырья, упаковка попадают к нам из-за рубежа. Жевательная резинка не исключение, многие компоненты для её производства идут к нам по импорту. Усложнились логистические цепочки плюс курс доллара увеличился", — пояснил он.

По мнению эксперта, ничего страшного в этой ситуации нет. Поповичев подчеркнул, что жевательная резинка не является товаром первой необходимости. А производители, по его словам, стремятся поддерживать приемлемый для покупателей уровень цен и частично берут на себя повышение стоимости производства.

Поповичев также считает, что самый сложный этап уже пройден и отрасль стабилизируется. Рост цен возможен, но в рамках общей инфляции, заключил специалист.