Назван продукт, рекордно подорожавший в России после введения санкций

Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в магазинах России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В марте текущего года средняя цена упаковки жвачки достигала 39 рублей. А её пик зафиксировали в феврале — 39,39 рубля за упаковку. По сравнению с аналогичными показателями в прошлом году стоимость данного товара рекордно увеличилась на 22,3 процента — тогда средний показатель составлял 32 рубля.

Как уточняется, в связи с санкциями против РФ возросла стоимость изготовления упаковки для продукта. Кроме того, основа для изготовления жевательной резинки не производится в нашей стране, а завозится из-за рубежа.

Темпы подорожания жвачки за год посчитали рекордными за всё прошлое десятилетие. Ранее цена на продукт также росла, но ежегодное подорожание не превышало трёх рублей. Исключением стал 2018 год, когда показатель незначительно уменьшился. В списке наиболее подорожавших продуктов также оказались огурцы (цена выросла на 20 процентов), печенье (17,3 процента) и репчатый лук (16 процентов).