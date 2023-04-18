Россиянам рассказали, как заставить магазин продать товар по стоимости на ценнике
Адвокат Пономарёва: Магазины обязаны продавать товары за сумму, указанную на ценнике
Магазины должны продавать товары по стоимости на ценнике. Если на кассе она становится выше, то покупатель может обратиться в контролирующие органы, так как в этой ситуации нарушаются его права.
Как сообщила в беседе с "Вечерней Москвой" адвокат Елена Пономарёва, сначала следует напомнить продавцу о нарушении. Если проблему не получается решить на месте, то стоит оставить жалобу в книге отзывов и предложений. Продавец должен ответить в течение десяти дней.
"Человек имеет право обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки в конкретном учреждении, чтобы выявить подобные случаи и предупредить возникновение таких ситуаций в будущем. Можно обратиться в прокуратуру для защиты своих прав", — рассказала Пономарёва.
Бывают случаи, что невозможность купить товар по указанной цене приводит к ущербу для здоровья покупателя. В этом случае при наличии справки из больницы можно добиться взыскания морального вреда через суд, подсказывает адвокат.
Ранее Лайф писал о четырёх советах, которые не позволят вам вернуться из магазина с лишними покупками. Примерно треть продуктов питания, которые россияне приобретают в торговых точках, не используется и выбрасывается.
ТАСС / Роман Пименов