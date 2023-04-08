Названы 6 уловок интернет-магазинов, желающих, чтобы вы переплатили

Онлайн-шоппинг сегодня очень популярен, но интернет-магазины хорошо умеют мотивировать на дополнительные траты. Например, различные акции, рассрочки и кешбэки могут знатно облегчить ваш кошелёк. Подробнее об уловках маркетологов рассказала в беседе с Лайфом интернет-маркетолог, партнёр Битрикс24 Елена Полисадова.

Акции, скидки, "чёрная пятница", "ночь распродаж"

Обычно цены, действующие в такие дни распродаж, не отличаются от любых других. Хороший демпинг распространяется только на давно залежавшиеся товары или те, у которых заканчивается срок годности. Следовательно, шоппинг по акциям достаточно сомнительная выгода.

Интернет-маркетолог, партнёр Битрикс24 Елена Полисадова. Фото предоставлено Лайфу

Пометка "с этим товаром покупают"

Это классический способ увеличить средний чек. Покупатель уже определился с товаром, но вдогонку ему предлагают купить ряд сопутствующих, да ещё и по дружелюбным ценам, чтобы жаба за импульсивную покупку "не съела совесть".

Один и тот же товар, но с разными ценами от разных поставщиков

Суть этой популярной системы заключается в том, что сначала отображается дорогой товар, а потом уже тот, что дешевле. На некоторых маркетплейсах есть отдельный блок, где объединены одни и те же продукты с разной стоимостью. Поэтому, прежде чем пополнять корзину, лучше пробежаться по товарной ленте вниз.

"Горящие" корзины

Когда покупатель корзину собрал, но заказ не оформил, ему начинают приходить оповещения, что отложенные товары и действующие на них цены исчезнут. Однако ничего страшного не произойдёт. Со временем корзина просто опустеет, а товары можно добавить снова.

Рассрочка

В этом случае интернет-маркетолог Полисадова порекомендовала внимательно читать и просчитывать условия. Иногда рассрочка может быть хуже кредита.

Кешбэк, бонусная программа

Чтобы выгодно пользоваться внутренней валютой магазина, нужно просчитать выгоду от той или иной сделки. Если бонусная программа продумана, то выгода будет и продавцу, и покупателю. Но не редки обещания в виде множества бонусов за заказ, которые сгорят через две недели и тратить их можно лишь на определённую категорию товаров. Это уже явно не программа привилегий.