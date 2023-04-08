Россияне могут остаться без любимых настольных игр

Многие магазины игрушек в России уже исчерпали запасы настольных игр, которые оставались на складах с прошлого года. Поставок при этом не ожидается. На маркетплейсах настольные игры в этой же ценовой категории (от трёх тысяч рублей и выше) часто помечаются фразой "осталась одна штука". Размещаются также объявления с ценником в диапазоне 400–500 рублей, но в отзывах покупатели пишут, что это неофициальные версии товаров. Попадаются даже ненадлежащего качества игры. Например, продают наборы с чёрно-белыми банкнотами или без нужных карточек. По словам поставщиков, параллельный импорт Uno и "Монополии" не сработает, поскольку игры нужно переводить на русский язык.