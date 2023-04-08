ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 08:38

Россияне могут остаться без любимых настольных игр

РБК: В России фиксируют дефицит настольных игр Uno и "Монополия"

После ухода с российского рынка компании Hasbro в стране появился дефицит популярных настольных игр Uno и "Монополия". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные розничных магазинов.

"Владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию, и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно", — указывается в публикации.

Многие магазины игрушек в России уже исчерпали запасы настольных игр, которые оставались на складах с прошлого года. Поставок при этом не ожидается. На маркетплейсах настольные игры в этой же ценовой категории (от трёх тысяч рублей и выше) часто помечаются фразой "осталась одна штука". Размещаются также объявления с ценником в диапазоне 400–500 рублей, но в отзывах покупатели пишут, что это неофициальные версии товаров. Попадаются даже ненадлежащего качества игры. Например, продают наборы с чёрно-белыми банкнотами или без нужных карточек. По словам поставщиков, параллельный импорт Uno и "Монополии" не сработает, поскольку игры нужно переводить на русский язык.

Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды

Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды

Ранее сообщалось, что продукция IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в Россию по параллельному импорту.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров