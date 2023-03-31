Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды
Япония c 7 апреля запретила экспорт в Россию изделий из стали и алюминия, а также игрушек
Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Меры вступят в силу с 7 апреля, заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности.
В частности, это относится к компонентам для авиации и космической отрасли, материалам и деталям, которые могут использоваться для производства беспилотников, изделий из стали и алюминия, нагревательных котлов, генераторов, оптоволокон, а также оборудования для аэрофотосъёмки.
Кроме того, Токио прекратит поставки детских велосипедов, игрушек, игрушечных моделей и макетов, а также головоломок и пазлов.
Ранее сообщалось, что в период с января по ноябрь 2022 года товарооборот между Японией и Россией сравнялся с показателями 2021 года. Несмотря на то что Япония поддержала санкции против России, поставки товаров между двумя странами увеличились.
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