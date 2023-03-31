Япония запретила экспортировать в Россию игрушки и детские велосипеды

Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Меры вступят в силу с 7 апреля, заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности.

В частности, это относится к компонентам для авиации и космической отрасли, материалам и деталям, которые могут использоваться для производства беспилотников, изделий из стали и алюминия, нагревательных котлов, генераторов, оптоволокон, а также оборудования для аэрофотосъёмки.

Кроме того, Токио прекратит поставки детских велосипедов, игрушек, игрушечных моделей и макетов, а также головоломок и пазлов.