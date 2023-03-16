Экспорт медицинской продукции из Японии в Россию вырос на 3270%

В феврале этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года резко увеличились поставки медицинской продукции из Японии в Россию. Так, в в физическом объёме произошёл рост на 3270%, а в стоимостном — на 21,8%. Об этом заявили в японском министерстве финансов.

Сокращение же, по статистическим данным минфина Японии, произошло в сфере поставок в Россию автомобилей, грузовых транспортных средств и автобусов (26,8%). Всего в РФ из страны восходящего солнца прибыло 4,9 тыс. автомобилей и 685 грузовиков и автобусов.

В свою очередь Япония в феврале нарастила импорт зерновых из России сразу на 372%, до 12,77 тысяч тонн. Импорт сжиженного природного газа из РФ снизился на 20%, а угля — на 85,6%.