Япония вновь достигла рекорда по экспорту саке в 2022 году

В прошлом году экспорт саке из Японии вырос на 18,2% и достиг рекордного показателя. Об этом сообщает издание Kyodo News.

По его данным, рост продолжается уже 13-й год подряд на фоне бума популярности японской кухни. В 2022-м Токио экспортировал саке на 340 миллионов долларов. Большую часть этого напитка продали в Китай, США, Южную Корею и Юго-Восточную Азию.

Рост отрасли ускоряют молодые лидеры компаний по производству саке, стремящиеся освоить премиальный сегмент рынка и ставящие перед собой задачу развивать культуру употребления традиционного напитка за рубежом.