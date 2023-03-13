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12 марта, 22:58

Япония вновь достигла рекорда по экспорту саке в 2022 году

Kyodo: Экспорт саке из Японии вырос более чем на 18% и достиг рекордного показателя

В прошлом году экспорт саке из Японии вырос на 18,2% и достиг рекордного показателя. Об этом сообщает издание Kyodo News.

По его данным, рост продолжается уже 13-й год подряд на фоне бума популярности японской кухни. В 2022-м Токио экспортировал саке на 340 миллионов долларов. Большую часть этого напитка продали в Китай, США, Южную Корею и Юго-Восточную Азию.

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Рост отрасли ускоряют молодые лидеры компаний по производству саке, стремящиеся освоить премиальный сегмент рынка и ставящие перед собой задачу развивать культуру употребления традиционного напитка за рубежом.

Ранее сообщалось, что японские власти будут сожалеть о своей антироссийской политике и о том, что превратились во врага Москвы из-за Украины. Об этом заявил экс-дипломат Укэру Магосаки.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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