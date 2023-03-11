Японии предрекли горькое раскаяние из-за ненависти к России

Японские власти будут сожалеть о своей антироссийской политике и о том, что превратились во врага Москвы из-за Украины. Об этом сообщил экс-дипломат Укэру Магосаки изданию Nikkan Gendai.

"Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии всё ещё не понимают ситуации и до сих пор во всём винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5–10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — приводятся его слова в публикации.

Магосаки уверен, что украинский конфликт — это прямое столкновение российских сил и НАТО во главе с США. По его убеждению, "немыслимо, чтобы Россия проиграла", это становится всё более очевидным, так как у Киева уже возникли большие трудности на поле боя, а Вашингтон с августа может урезать военную помощь ВСУ.

Бывший дипломат отметил, что президент РФ Владимир Путин старается закончить конфликт, а вот западные стороны, напротив, призывают к активизации боевых действий, поставляют оружие и даже готовят бойцов для украинской армии.