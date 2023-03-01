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1 марта, 05:25

В Японии заявили о планах отойти от зависимости от военной мощи США

Премьер-министр Японии Кисида: Токио перестанет полностью зависеть от ударной мощи США

Япония в обозримом будущем планирует отойти от односторонней зависимости от ударной военной мощи США и развивать собственный потенциал. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Что касается потенциала ответного удара, то в будущем наша полная зависимость от ударной военной мощи США прекратится. Можно предположить, что мы будем реагировать на ситуации на основе большего двустороннего сотрудничества", — заявил Кисида.

По словам главы японского кабмина, возможности контрудара по территории потенциального противника Токио прорабатываются в качестве оборонительной меры, в планы страны не входит вступление в гонку вооружений с другими государствами мира.

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Артур Белкин
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