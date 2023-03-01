В Японии заявили о планах отойти от зависимости от военной мощи США

Япония в обозримом будущем планирует отойти от односторонней зависимости от ударной военной мощи США и развивать собственный потенциал. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Что касается потенциала ответного удара, то в будущем наша полная зависимость от ударной военной мощи США прекратится. Можно предположить, что мы будем реагировать на ситуации на основе большего двустороннего сотрудничества", — заявил Кисида.

По словам главы японского кабмина, возможности контрудара по территории потенциального противника Токио прорабатываются в качестве оборонительной меры, в планы страны не входит вступление в гонку вооружений с другими государствами мира.