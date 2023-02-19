Япония и США провели совместные учения после запуска ракеты Северной Кореей
Из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых самолётов. Об этом сообщили в японском Минобороны.
Три истребителя F-15 были задействованы от Японии, ещё четыре истребителя F-16 и два стратегических бомбардировщика B-1B — от США.
Целью этих учений стало укрепление альянса Японии и Штатов с помощью улучшения навыков военнослужащих и отработка их коммуникации.
Ранее Лайф рассказывал, что 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Это подтвердила Береговая охрана Японии. Позже японский кабмин заявил КНДР решительный протест после испытания ракеты. В США решительно осудили испытания ракеты КНДР, но не увидели в них угрозы для себя или союзников.
Getty Images / Tomohiro Ohsumi