Япония и США провели совместные учения после запуска ракеты Северной Кореей

Из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых самолётов. Об этом сообщили в японском Минобороны.

Три истребителя F-15 были задействованы от Японии, ещё четыре истребителя F-16 и два стратегических бомбардировщика B-1B — от США.