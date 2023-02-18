Yonhap: Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР

КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Запуск ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. При обнаружении обломков боеприпаса находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ним и связаться с властями.

На данный момент нет информации о высоте, скорости и дальности полёта запущенной КНДР ракеты.