Yonhap: Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР
КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
Запуск ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. При обнаружении обломков боеприпаса находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ним и связаться с властями.
На данный момент нет информации о высоте, скорости и дальности полёта запущенной КНДР ракеты.
Ранее Лайф писал, что КНДР пообещала сильный и беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи, которые пройдут вблизи Корейского полуострова впервые за последние пять лет.
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