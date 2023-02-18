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18 февраля, 09:17

Yonhap: Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР

КНДР запустила в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Запуск ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. При обнаружении обломков боеприпаса находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ним и связаться с властями.

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На данный момент нет информации о высоте, скорости и дальности полёта запущенной КНДР ракеты.

Ранее Лайф писал, что КНДР пообещала сильный и беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи, которые пройдут вблизи Корейского полуострова впервые за последние пять лет.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Илья Суриков
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