Ким Чен Ын показал дочери, как соревнуются его чиновники
Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью посмотрели спортивные состязания по случаю Дня сияющей звезды
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э побывали на спортивных соревнованиях между командами кабинета министров и Министерства обороны по случаю Дня сияющей звезды (дня рождения ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как пишет агентство, праздник прошёл 17 февраля. Состоялся футбольный матч и соревнование по перетягиванию каната. В обоих состязаниях победила команда Минобороны — со счётом 3:1 и 2:0.
На соревнованиях присутствовали премьер Ким Док Хун, министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, секретари ЦК, члены правительства, сотрудники министерств и офицеры.
Это уже шестое публичное появление Ким Чжу Э. Отец уже брал её с собой на испытание ракеты, ракетный арсенал, парад.
На фотографиях, опубликованных ЦТАК, можно также заметить и сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она сидит в заднем ряду зрительских мест.
Ранее Лайф писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с генералами Корейской народной армии. Туда лидер Северной Кореи взял с собой жену и дочь.