Ким Чен Ын показал дочери, как соревнуются его чиновники

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э побывали на спортивных соревнованиях между командами кабинета министров и Министерства обороны по случаю Дня сияющей звезды (дня рождения ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Как пишет агентство, праздник прошёл 17 февраля. Состоялся футбольный матч и соревнование по перетягиванию каната. В обоих состязаниях победила команда Минобороны — со счётом 3:1 и 2:0.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

На соревнованиях присутствовали премьер Ким Док Хун, министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, секретари ЦК, члены правительства, сотрудники министерств и офицеры.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Это уже шестое публичное появление Ким Чжу Э. Отец уже брал её с собой на испытание ракеты, ракетный арсенал, парад.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, можно также заметить и сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она сидит в заднем ряду зрительских мест.