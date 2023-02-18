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18 февраля, 03:48

Ким Чен Ын показал дочери, как соревнуются его чиновники

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью посмотрели спортивные состязания по случаю Дня сияющей звезды

<p>Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © <a href="https://www.kcna.kp/ru/media/photo/q/de28838a6af01caba31216397cbefd5bdf23dc7a9803ae0f10a72a5612ab5608.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kcna.kp</a></p>

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э побывали на спортивных соревнованиях между командами кабинета министров и Министерства обороны по случаю Дня сияющей звезды (дня рождения ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Как пишет агентство, праздник прошёл 17 февраля. Состоялся футбольный матч и соревнование по перетягиванию каната. В обоих состязаниях победила команда Минобороны — со счётом 3:1 и 2:0.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

На соревнованиях присутствовали премьер Ким Док Хун, министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, секретари ЦК, члены правительства, сотрудники министерств и офицеры.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Это уже шестое публичное появление Ким Чжу Э. Отец уже брал её с собой на испытание ракеты, ракетный арсенал, парад.

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

Ким Чен Ын вместе с дочерью на спортивных соревнованиях чиновников. Фото © kcna.kp

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, можно также заметить и сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она сидит в заднем ряду зрительских мест.

Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

Ранее Лайф писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с генералами Корейской народной армии. Туда лидер Северной Кореи взял с собой жену и дочь.

Арина Родионова
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