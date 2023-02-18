В США решительно осудили испытания ракеты КНДР, но не увидели в них угрозы

США осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведённые КНДР, однако не видят в них угрозы для себя или союзников. Об этом заявила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианна Уотсон.

"США решительно осуждают испытания межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народной Демократической Республикой. Этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", — сказано в заявлении.

По словам Уотсон, отсутствие угрозы подтвердило Индо-Тихоокеанское командование США. При этом она отметила, что запуск без надобности повышает напряжённость и риски дестабилизации ситуации в области безопасности.