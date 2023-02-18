Минобороны Японии: Предположительно, баллистическая ракета КНДР уже упала

Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета, предположительно, уже упала. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Японии.

"Северная Корея в 17:21 (11:21 мск) с западного берега осуществила пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты в восточном направлении", — говорится в сообщении.

Военные предположили, что примерно в 18:27 (12:27 мск) ракета должна была упасть в прибрежных водах Японского моря. В ведомстве также сообщили о продолжении сотрудничества с США и другими странами для защиты жизни и имущества граждан Японии.