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17 февраля, 02:26

Первый за 29 лет запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей

В Японии первый за 29 лет запуск новой ракеты-носителя H3 завершился неудачей. Судя по трансляции, ракета не смогла оторваться от земли.

Запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей. Видео © Twitter / nico_nico_news

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) во время прямой трансляции заявили, что основной двигатель ракеты благополучно завёлся, но ракетные ускорители запустить не удалось. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

А ранее стало известно, что причиной неудачного первого запуска ракеты со спутниками с территории Британии LauncherOne, который состоялся в январе, стала недорогая деталь. После результатов расследования в компании больше не намерены использовать её.

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Twitter / nico_nico_news

Иван Косицын
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