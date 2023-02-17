Первый за 29 лет запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей
В Японии первый за 29 лет запуск новой ракеты-носителя H3 завершился неудачей. Судя по трансляции, ракета не смогла оторваться от земли.
Запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей. Видео © Twitter / nico_nico_news
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) во время прямой трансляции заявили, что основной двигатель ракеты благополучно завёлся, но ракетные ускорители запустить не удалось. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.
А ранее стало известно, что причиной неудачного первого запуска ракеты со спутниками с территории Британии LauncherOne, который состоялся в январе, стала недорогая деталь. После результатов расследования в компании больше не намерены использовать её.
Twitter / nico_nico_news