Премьер Кисида: Япония планирует закупать у США ракеты Tomahawk последней модификации

Япония планирует закупать у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации с возможностью уклонения от перехвата. Об этом рассказал премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Tomahawk, которые планирует закупить наша страна, — самой новейшей модификации. Они обладают различными способностями, включая возможность уклонения от перехвата", — сказал глава японского правительства в ходе выступления в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Кроме того, Кисида подчеркнул, что приобретение этого типа ракет рассматривается с точки зрения необходимости повышения обороноспособности Японии. По его словам, силам самообороны страны необходимо иметь средства нанесения ударов, радиус действия которых будет превышать зону досягаемости атакующих средств предполагаемого противника.

"Мы должны защитить жизни японского народа и его быт. И в связи с этим я чувствую огромную ответственность", — подчеркнул японский премьер.