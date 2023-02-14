Япония решила купить у США сотни крылатых ракет
Глава Минобороны Японии Хамада: Токио намерен закупить у США партию ракет Tomahawk
Япония и США намерены заключить крупный контракт о поставке крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада.
"Мы намерены заключить договор о массовой закупке", — приводит слова Хамады Kyodo.
По данным агентства, сделка будет совершена в 2023 финансовом году, который начнётся 1 апреля. Хамада точные сроки не назвал. В новой Стратегии национальной безопасности Японии прописано, что страна может наносить ответные, но не превентивные удары по территории предполагаемого противника. Оборонные расходы Токио увеличатся к 2027 году почти вдвое — до 2% ВВП (по стандарту НАТО). Также планируется увеличить дальность имеющихся ракет Type 12 и закупить американские.
Как писал Лайф ранее, Япония работает над стратегией по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. Этот документ подразумевает тесное сотрудничество с США.
Wikipedia / Steven Fine