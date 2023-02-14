Япония решила купить у США сотни крылатых ракет

По данным агентства, сделка будет совершена в 2023 финансовом году, который начнётся 1 апреля. Хамада точные сроки не назвал. В новой Стратегии национальной безопасности Японии прописано, что страна может наносить ответные, но не превентивные удары по территории предполагаемого противника. Оборонные расходы Токио увеличатся к 2027 году почти вдвое — до 2% ВВП (по стандарту НАТО). Также планируется увеличить дальность имеющихся ракет Type 12 и закупить американские.