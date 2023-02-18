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18 февраля, 10:53

Япония заявила протест КНДР после ракетного пуска

Японский кабмин заявил КНДР решительный протест после испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Kyodo. В Токио предполагают, что всё проводилось по так называемой навесной траектории.

По данным NHK, в Минобороны Японии заявили, что ракета находилась в воздухе больше часа (66 минут). Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой в 5,7 тысячи километра.

Минобороны Японии: Предположительно, баллистическая ракета КНДР уже упала

Минобороны Японии: Предположительно, баллистическая ракета КНДР уже упала

Лайф напоминает, что сегодня военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Это подтвердила и береговая охрана Японии.

Обложка ©

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Никита Осипов
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