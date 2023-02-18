Япония заявила протест КНДР после ракетного пуска

Японский кабмин заявил КНДР решительный протест после испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Kyodo. В Токио предполагают, что всё проводилось по так называемой навесной траектории.

По данным NHK, в Минобороны Японии заявили, что ракета находилась в воздухе больше часа (66 минут). Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой в 5,7 тысячи километра.