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28 февраля, 02:08

Япония ввела санкции против 48 лиц и 73 организаций из России

Правительство Японии ввело санкции против 48 лиц из России, в том числе замминистра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

Список разделён на две части и включает российских лиц (39 человек), а также отдельных представителей из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (девять человек). Также в перечень попали 73 организации и один банк.

Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица

Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица

Ранее Лайф писал, что Евросоюз ввёл санкции против трёх российских банков. Также в рамках десятого пакета санкций ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из европейских стран товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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