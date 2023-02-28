Япония ввела санкции против 48 лиц и 73 организаций из России

Правительство Японии ввело санкции против 48 лиц из России, в том числе замминистра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

Список разделён на две части и включает российских лиц (39 человек), а также отдельных представителей из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (девять человек). Также в перечень попали 73 организации и один банк.