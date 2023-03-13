Товары IKEA и детские игрушки попали в списки для параллельного импорта, пишут СМИ

Продукция IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в Россию по параллельному импорту. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий приказ Минпромторга.

Также список пополнили производители одежды, косметики и парфюмерии. Например, Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent. Кроме того, в перечень добавлены бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

В ведомстве отметили, что изменения носят точечный характер. Стимулирование импорта направлено на те сферы, в которых российским компаниям требуется больше времени для обеспечения потребностей граждан. Вероятно, что быстрее всего на полках появится одежда бренда Tommy Hilfiger. Другие новые марки продукции из списка появятся в России примерно в середине лета. Технику, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая – начале июня.