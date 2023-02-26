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25 февраля, 22:45

Российский рынок решили освоить иранские бренды одежды

"Известия": На российский рынок России выйдет до 20 брендов одежды из Ирана

К началу продаж в России готовится около 20 брендов одежды из Ирана сегмента массового потребления. Как ожидается, цены у них будут ниже, чем у турецких партнёров. По данным СМИ, поставщики уже провели переговоры с управляющими российских торговых центров, а также с Минпромторгом.

Как сообщает газета "Известия", встреча представителей иранских брендов, ТЦ и министерства состоялась 20 февраля. Один из производителей уже заключил договор на $15 млн. Среди иранских торговых марок упоминаются Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana (нижнее бельё), Samira, Jila (женская одежда), Alireza (джинсовые вещи).

"Иранцы заинтересованы в налаживании контактов с владельцами коммерческой недвижимости РФ, а также с потенциальными инвесторами для партнёрства на основе франшизы или с заказчиками контрактного производства собственных марок", — рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Собеседники издания считают, что продукция из Ирана будет пользоваться спросом, особенно изделия из кожи. Однако есть мнение, что им будет непросто конкурировать с отечественными производителями. Последние лучше ориентируются на местном рынке, их уже знают.

За год с российского рынка ушло 46 брендов потребительских товаров разных ниш. Сферу товаров повседневного спроса покинули компании из 37 стран. В 2023-м 15% площадей в ТЦ свободны для новых продавцов. За 2022-й вдвое выросли поставки из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Интересен рынок России также Турции и Китаю.

Замминистра промышленности Евтухов: Российские бренды легко смогут заменить Uniqlo

Замминистра промышленности Евтухов: Российские бренды легко смогут заменить Uniqlo

Ранее Лайф писал, что в Китае задумались о новом способе продажи одежды россиянам. Там рассматривают возможность запуска отдельных магазинов под своими марками и готовы инвестировать в это десятки миллионов рублей.

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Freepik

Арина Родионова
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