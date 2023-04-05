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5 апреля, 12:13

5 способов обойти капкан мошенников с "подтверждением доставки" на Wildberries и Ozon

Мошенники на маркетплейсах начали красть данные через "подтверждение доставки"

Кибермошенники стали запрашивать у покупателей на маркетплейсах, включая Wildberries и Ozon, "подтверждение доставки", чтобы заполучить их данные для входа. Специалист по информационной безопасности Евгений Баклушин рассказал телеканалу "360", как вести себя в таких ситуациях.

По словам эксперта, мошенники перешли на звонки, поскольку люди отвечают на незнакомые номера без каких-то подозрений. Баклушин порекомендовал не сообщать никому коды из СМС, логины и пароли, а если позвонили и представились сотрудником маркетплейса, то сбрасывать и перезванивать на официальный номер поддержки.

Для усиления безопасности можно использовать приложения-антиспам от проверенных разработчиков. Также нелишним будет открытие для покупок в Интернете отдельной карты. Кидать на неё средства лучше только перед оплатой.

Если вы стали жертвой мошенника, первым делом надо зайти в личный кабинет с доверенного устройства, завершить все текущие сеансы, а также изменить пароль к личному кабинету и электронной почте. Специалист также советует следить за банковскими операциями по карточке, которая привязана к личному кабинету.

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Ранее юрист Соловьёв предупредил о звонках мошенников в мессенджере с кода 977. При звонке на экране высвечивается логотип крупного российского банка, а складно говорящий "менеджер" на другом конце провода любезно сообщает, что "ваша заявка на кредит одобрена".

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Ирина Фальке
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