МХАТ после скандала с билетами нашёл способ борьбы с мошенничеством по "Пушкинским картам"

Во МХАТе имени Горького прокомментировали скандал, когда на спектакль "Женщины Есенина" 23 марта не пустили 75 зрителей. Их билеты были куплены кем-то по "Пушкинским картам", которые предназначены только для граждан 14–22 лет, передавать, дарить, продавать их нельзя. Однако проверка показала, что эти посетители не являлись держателями карт и, скорее всего, приобрели билеты с рук.

"Сотрудники театра обязаны сверить данные, указанные в билете, с личностью держателя "Пушкинской карты". В случае несовпадения данных зритель на спектакль не допускается. В процессе проверки выяснилось, что возраст посетителей исключал возможность покупки билета с помощью "Пушкинской карты". Мы предположили, что эти зрители стали жертвами мошенников, и проинформировали правоохранительные органы о случившемся", — говорится в сообщении театра.

На субботу, 25 марта, в театре продано 275 билетов по "Пушкинской карте", а на следующий понедельник, 27 марта, — ещё 308. Во МХАТе не исключают, что среди них могут быть купленные у мошенников с рук или через сторонние сайты. Поэтому театр предложил временное решение проблемы.

"Зрители, ставшие жертвами мошенников, будут иметь возможность прямо в фойе театра написать заявление в полицию, в котором изложат все обстоятельства покупки билета (время, онлайн-ресурсы, телефоны), и передадут его сотрудникам правоохранительных органов. В этом случае они смогут посетить спектакль", — добавили во МХАТе.