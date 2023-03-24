МХАТ после скандала с билетами нашёл способ борьбы с мошенничеством по "Пушкинским картам"
МХАТ отреагировал на скандал с билетами: Зрители, которых не пустили на спектакль, стали жертвами мошенников
Во МХАТе имени Горького прокомментировали скандал, когда на спектакль "Женщины Есенина" 23 марта не пустили 75 зрителей. Их билеты были куплены кем-то по "Пушкинским картам", которые предназначены только для граждан 14–22 лет, передавать, дарить, продавать их нельзя. Однако проверка показала, что эти посетители не являлись держателями карт и, скорее всего, приобрели билеты с рук.
"Сотрудники театра обязаны сверить данные, указанные в билете, с личностью держателя "Пушкинской карты". В случае несовпадения данных зритель на спектакль не допускается. В процессе проверки выяснилось, что возраст посетителей исключал возможность покупки билета с помощью "Пушкинской карты". Мы предположили, что эти зрители стали жертвами мошенников, и проинформировали правоохранительные органы о случившемся", — говорится в сообщении театра.
На субботу, 25 марта, в театре продано 275 билетов по "Пушкинской карте", а на следующий понедельник, 27 марта, — ещё 308. Во МХАТе не исключают, что среди них могут быть купленные у мошенников с рук или через сторонние сайты. Поэтому театр предложил временное решение проблемы.
"Зрители, ставшие жертвами мошенников, будут иметь возможность прямо в фойе театра написать заявление в полицию, в котором изложат все обстоятельства покупки билета (время, онлайн-ресурсы, телефоны), и передадут его сотрудникам правоохранительных органов. В этом случае они смогут посетить спектакль", — добавили во МХАТе.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького несколько десятков человек не пустили на спектакль "Женщины Есенина". Директор театра Владимир Кехман объяснил это тем, что билеты были куплены по "Пушкинской карте", предназначенной для молодёжи от 14 до 22 лет, однако возраст многих посетителей был выше. Не исключено, что зрители приобрели билеты у перекупщиков. При этом ранее Роскомнадзор удалил в Сети 36 сайтов из-за мошенничества с "Пушкинской картой".
ТАСС / Софья Сандурская