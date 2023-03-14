Десятки созданных для мошенничества с "Пушкинской картой" страниц удалены

Роскомнадзор принял меры против мошенников, пытавшихся нажиться на махинациях с "Пушкинской картой". Ведомство нейтрализовало в Интернете уже несколько десятков фальшивых страниц.

"По теме мошеннических действий с "Пушкинской картой" было удалено или заблокировано на основании судебных решений 36 интернет-страниц", — рассказали РИА "Новости" в Роскомнадзоре.

Всего же в рамках реестров запрещённой информации было удалено и заблокировано свыше 25,2 тысячи сайтов. Основанием для этого были решения судов и Генеральной прокуратуры.