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14 марта, 04:26

Десятки созданных для мошенничества с "Пушкинской картой" страниц удалены

Роскомнадзор удалил в Интернете 36 страниц из-за мошенничества с "Пушкинской картой"

Роскомнадзор принял меры против мошенников, пытавшихся нажиться на махинациях с "Пушкинской картой". Ведомство нейтрализовало в Интернете уже несколько десятков фальшивых страниц.

"По теме мошеннических действий с "Пушкинской картой" было удалено или заблокировано на основании судебных решений 36 интернет-страниц", — рассказали РИА "Новости" в Роскомнадзоре.

Всего же в рамках реестров запрещённой информации было удалено и заблокировано свыше 25,2 тысячи сайтов. Основанием для этого были решения судов и Генеральной прокуратуры.

Для "Пушкинских карт" из-за мошенников хотят ввести электронный сертификат

Для "Пушкинских карт" из-за мошенников хотят ввести электронный сертификат

Ранее Лайф писал, что глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о мошеннических схемах с "Пушкинской картой". Преступная группа через подставных людей присваивала себе бюджетные деньги.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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