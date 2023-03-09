Путин — о преступной схеме с "Пушкинской картой": Жулики появляются везде

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным отреагировал на информацию о преступной схеме с использованием "Пушкинской карты" и отметил, что жулики могут встретиться везде.

Путин — о преступной схеме с "Пушкинской картой": Жулики везде появляются. Видео © LIFE

По словам Чиханчина, преступная группа создавала подставных людей, так называемые мёртвые души, и при помощи схемы с "Пушкинской картой" присвоила себе 100 миллионов рублей. Все её участники были арестованы вместе с активами, ведётся совместная работа с ФСБ.

"Что ни сделаешь — везде жулики появляются", — отметил российский лидер.