Путин: Россия сумела преодолеть создаваемые извне трудности в финансовой сфере
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом удалось преодолеть проблемы и трудности, которые стране пытаются извне создавать в разных сферах, включая финансовую.
"Хотел бы отметить и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, всё-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального банка в целом — хочу это подчеркнуть — удалось преодолеть", — отметил президент на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Ранее в ходе Послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что на поддержку экономики РФ в связи с санкциями в 2022 году было направлено около одного триллиона рублей. При этом Путин обратил внимание, что это не эмиссионная политика, а всё делается на прочной рыночной базе.