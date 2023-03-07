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7 марта, 10:51

Путин: Россия сумела преодолеть создаваемые извне трудности в финансовой сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом удалось преодолеть проблемы и трудности, которые стране пытаются извне создавать в разных сферах, включая финансовую.

"Хотел бы отметить и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, всё-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального банка в целом хочу это подчеркнуть — удалось преодолеть", — отметил президент на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин отметил удивление Запада из-за стойкости российской экономики перед санкциями

Путин отметил удивление Запада из-за стойкости российской экономики перед санкциями

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что на поддержку экономики РФ в связи с санкциями в 2022 году было направлено около одного триллиона рублей. При этом Путин обратил внимание, что это не эмиссионная политика, а всё делается на прочной рыночной базе.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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