Путин поручил организовать системное лечение военных с посттравматическим синдромом

Правительству предстоит изучить вопрос о системном лечении последствий посттравматического синдрома у российских военнослужащих и членов их семей. Такое поручение подписал во вторник президент Владимир Путин по итогам встречи с молодыми учёными, передаёт пресс-служба Кремля.

В документе отмечается необходимость проработки соответствующей методологической базы и организации профессиональной переподготовки психологов и повышения их квалификации с упором на работу с такими пациентами. Кроме того, глава государства поручил уделить особое внимание оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам.