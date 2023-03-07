ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 14:58
6661

Путин поручил организовать системное лечение военных с посттравматическим синдромом

Правительству предстоит изучить вопрос о системном лечении последствий посттравматического синдрома у российских военнослужащих и членов их семей. Такое поручение подписал во вторник президент Владимир Путин по итогам встречи с молодыми учёными, передаёт пресс-служба Кремля.

В документе отмечается необходимость проработки соответствующей методологической базы и организации профессиональной переподготовки психологов и повышения их квалификации с упором на работу с такими пациентами. Кроме того, глава государства поручил уделить особое внимание оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам.

Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО
Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО

Ранее Лайф писал, что в Москве появится центр психологической помощи демобилизованным гражданам. Подготовка к открытию центра в столице шла три месяца при содействии психологических служб Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты. В Санкт-Петербурге тоже начал работать центр социальной и психологической помощи участникам специальной военной операции "Возвращение". Сейчас с учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек, а приоритетным направлением являются встречи ветеранов.

BannerImage

kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar