Путин поручил организовать системное лечение военных с посттравматическим синдромом
Правительству предстоит изучить вопрос о системном лечении последствий посттравматического синдрома у российских военнослужащих и членов их семей. Такое поручение подписал во вторник президент Владимир Путин по итогам встречи с молодыми учёными, передаёт пресс-служба Кремля.
В документе отмечается необходимость проработки соответствующей методологической базы и организации профессиональной переподготовки психологов и повышения их квалификации с упором на работу с такими пациентами. Кроме того, глава государства поручил уделить особое внимание оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам.
Ранее Лайф писал, что в Москве появится центр психологической помощи демобилизованным гражданам. Подготовка к открытию центра в столице шла три месяца при содействии психологических служб Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты. В Санкт-Петербурге тоже начал работать центр социальной и психологической помощи участникам специальной военной операции "Возвращение". Сейчас с учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек, а приоритетным направлением являются встречи ветеранов.
kremlin.ru