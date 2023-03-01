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1 марта, 12:13

В Петербурге начал работать центр психологической помощи участникам СВО "Возвращение"

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vozvrashenierf?z=photo-216300325_457239121/wall-216300325_62" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Возвращение"</a></p>

Обложка © VK / "Возвращение"

В Санкт-Петербурге начал работать центр социальной и психологической помощи участникам специальной военной операции (СВО) на Украине "Возвращение". Сейчас с учётом дистанционной поддержки объединение сопровождает около 20 человек, а приоритетным направлением являются встречи ветеранов.

"На самом деле условной датой начала нашей деятельности можно считать 20 декабря. В этот день состоялась первая встреча клуба ветеранов. На ней в основном обсуждали актуальные вопросы и запросы, касающиеся документов, компенсаций, и в целом административно-социальные проблемы. Также, конечно, говорили о психологической поддержке", — отметила в беседе с газетой "Петербургский дневник" координатор проекта Ольга Романова.

По её словам, очень важен сам факт встреч. Когда человек в одиночестве сталкивается с трудностями, то он переносит их гораздо сложнее, нежели в окружении понимающих людей. Романова подчеркнула, что такие собрания — самая эффективная среда взаимоподдержки для вернувшихся из зоны боевых действий.

Она добавила, что чаще всего участники спецоперации жалуются на отстранённость от окружающего мира и не чувствуют себя. Романова отметила, что такие люди могут найти утешение в алкоголе и уйти в длительные запои, однако самостоятельно выбраться у них не получается. В таком случае необходимо вмешательство специалиста, а также общение с людьми, что и происходит в центре.

Кроме того, вернувшиеся из зоны боевых действий сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством. Большой бедой оно является и для семей таких людей. Сотрудники центра проводят с ними объединяющие мероприятия — так, в марте запланирована общая поездка в Кронштадт. Кроме того, "Возвращение" активно развивает спортивно-оздоровительную программу.

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Никита Осипов
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