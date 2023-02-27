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Опубликовано 27 февраля 2023, 07:34
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Шойгу отметил героизм военных ССО в ходе спецоперации на Украине

Шойгу: Силы спецопераций в ходе СВО достигают поставленных руководством РФ целей

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. В обращении он подчеркнул, что военные ССО успешно выполняют поставленные руководством страны задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

"Сегодня Силы специальных операций представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите нашего государства. В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", — подчеркнул Шойгу.

Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и её суверенитета, а также пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.

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Поздравил ветеранов и бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником и российский лидер Владимир Путин. В обращении президент подчеркнул, что жизненный выбор этих военных — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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