Шойгу отметил героизм военных ССО в ходе спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. В обращении он подчеркнул, что военные ССО успешно выполняют поставленные руководством страны задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

"Сегодня Силы специальных операций представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите нашего государства. В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", — подчеркнул Шойгу.

Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и её суверенитета, а также пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.