Путин поздравил ветеранов и военных Сил специальных операций с праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил ветеранов и бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В обращении президент подчеркнул, что жизненный выбор этих военных — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге.

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Видео © t.me / Кремль. Новости

Путин в поздравлении заметил, что военных Сил специальных операций по праву считают гордостью Российской армии. Всех их отличает высокий уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях. По словам российского лидера, бойцы способны эффективно решать сложные и ответственные задачи в любом регионе мира, где того требуют безопасность и национальные интересы России.

"Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", — подчеркнул президент.