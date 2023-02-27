Путин поздравил ветеранов и военных Сил специальных операций с праздником
Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу
Российский лидер Владимир Путин поздравил ветеранов и бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В обращении президент подчеркнул, что жизненный выбор этих военных — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге.
Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Видео © t.me / Кремль. Новости
Путин в поздравлении заметил, что военных Сил специальных операций по праву считают гордостью Российской армии. Всех их отличает высокий уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях. По словам российского лидера, бойцы способны эффективно решать сложные и ответственные задачи в любом регионе мира, где того требуют безопасность и национальные интересы России.
"Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю", — подчеркнул президент.
Российский лидер также выразил благодарность всем бойцам и ветеранам Сил специальных операций за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Ранее глава государства Владимир Путин на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом Дню защитника Отечества, заявил, что участники специальной военной операции сражаются героически, мужественно и храбро, Россия гордится ими. Он также подчеркнул, что Родина и семья в сердцах россиян имеют одно и то же значение.