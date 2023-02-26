Путин поздравил Эрдогана с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с днём рождения. Он указал на вклад коллеги в укрепление отношений двух государств.

Путин также отметил, что в непростое для Турции время Эрдоган проявляет лучшие качества государственного деятеля и человека.

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг, сердечно поздравляю вас с днём рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. <...> В России ценят ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы продолжим координацию усилий в решении важных вопросов в региональной и глобальной повестке дня", — говорится в телеграмме.