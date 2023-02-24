Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о желании Турции урегулировать конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Руководители двух государств обсудили недавние землетрясения в Турции и украинский конфликт. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана.

"В ходе переговоров обсуждались землетрясение в Турции и события, связанные с российско-украинским конфликтом, который завершил свой первый год. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением", — сказано в сообщении.

Во время беседы с Путиным Эрдоган заявил, что Турция готова участвовать в возобновлении переговоров по установлению мира на Украине. Он считает, что к этому нужно прийти без дальнейших жертв и разрушений. По словам президента Турции, Анкара готова внести в процесс любой вклад.