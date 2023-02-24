Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину и Стамбульские договорённости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных лидером российского государства в недавнем Послании Федеральному собранию Российской Федерации. Также речь шла о реализации Стамбульских договорённостей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Внимание было уделено и реализации Стамбульских договорённостей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Подчёркнута необходимость добросовестного выполнения второй части пакета, касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны", — говорится в сообщении.

В телефонном разговоре обсуждалось и российско-турецкое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Так, например, предметно были рассмотрены практические детали российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую". Кроме того, как сообщает пресс-служба, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции, отметив профессионализм спасателей и врачей. Президенты условились о продолжении личных контактов.

"В свою очередь Владимир Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны", — отмечается в сообщении.