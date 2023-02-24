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24 февраля, 13:47

Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад в решение конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что страна готова приложить все возможные усилия для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили в канцелярии главы республики.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад в решение [конфликта на Украине] на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира в российско-украинской войне, с начала которой исполнился год", — отметили представители турецкого лидера.

Эрдоган также поблагодарил Зеленского за солидарность Украины с Турцией, которая была проявлена на фоне произошедшего в стране разрушительного землетрясения.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина по дипломатическим каналам направила в Пекин предложение о встрече с китайской стороной.

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Getty Images / STR / NurPhoto

Артур Белкин
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