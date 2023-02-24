Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что страна готова приложить все возможные усилия для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили в канцелярии главы республики.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад в решение [конфликта на Украине] на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира в российско-украинской войне, с начала которой исполнился год", — отметили представители турецкого лидера.

Эрдоган также поблагодарил Зеленского за солидарность Украины с Турцией, которая была проявлена на фоне произошедшего в стране разрушительного землетрясения.