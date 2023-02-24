Зеленского пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил журналистам, что пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на следующий саммит альянса, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.
"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе", — сказал Столтенберг на брифинге в эстонском Таллине.
Стоит отметить, что саммит НАТО в Вильнюсе, возможно, станет последним для Столтенберга в роли лидера альянса. Его мандат истекает 30 сентября 2023 года. Кстати, среди кандидатов на пост нового генсека рассматривают кандидатуру министра финансов Канады, этнической украинки Христи Фриланд. Как уже сообщал Лайф, её дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет, в которых прославлялся Адольф Гитлер. Кроме того, о желании баллотироваться на пост генсека НАТО ранее заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.
ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix via ZUMA Press Wire