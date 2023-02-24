Зеленского пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил журналистам, что пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на следующий саммит альянса, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе", — сказал Столтенберг на брифинге в эстонском Таллине.