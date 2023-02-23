Джонсон заявил о планах баллотироваться на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО.

"Есть такая задумка. <…> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкое, как никогда", — сказал Джонсон в эфире украинского телеканала "Рада".

К слову, экс-премьер Соединённого Королевства уже заявлял об этом намерении летом 2022 года.