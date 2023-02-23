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23 февраля, 18:19

Джонсон заявил о планах баллотироваться на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО.

"Есть такая задумка. <…> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкое, как никогда", — сказал Джонсон в эфире украинского телеканала "Рада".

К слову, экс-премьер Соединённого Королевства уже заявлял об этом намерении летом 2022 года.

В Совфеде призвали Столтенберга покинуть пост генсека НАТО

В Совфеде призвали Столтенберга покинуть пост генсека НАТО

Ранее Лайф сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует опять продлевать срок полномочий, который истекает в конце сентября этого года. При этом ряд СМИ пишет, что существует неформальное соглашение среди стран – членов альянса о продлении полномочий генсека до весны 2024 года. Столтенберг занимает пост генсека НАТО почти девять лет, его срок продлевался уже трижды.

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Наталья Исакова
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