Генсек НАТО Столтенберг не планирует продлевать срок полномочий после сентября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует снова продлевать срок полномочий, которые истекают 30 сентября 2023 года. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителя главы альянса Оану Лунгеску.

"У него нет намерения добиваться продления мандата", — сказала она.

При этом некоторые СМИ пишут, что существует неформальное соглашение среди стран – членов альянса о продлении срока полномочий Столтенберга до весны 2024 года. По информации газеты Welt am Sonntag, это нужно для того, чтобы генсек мог председательствовать на саммите, посвящённом 75-летию НАТО в апреле следующего года. Есть предположение, что после ухода с поста он может стать президентом Всемирного банка.

Йенс Столтенберг был на посту генсека НАТО на протяжении почти девяти лет. Срок его полномочий в последний раз был продлён в марте прошлого года.