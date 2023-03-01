Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

С 16 марта российские военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО на Украине, начнут обучение в ставропольском образовательном центре "Машук", чтобы потом включиться в процесс патриотического воспитания молодёжи. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. <...> Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность", — сказал он, выступая на семинаре по патриотическому воспитанию.

Кириенко также анонсировал создание в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях музеев "Моя Россия — моя история", которые помогут сохранить "память о происходящих событиях в Донбассе и Новороссии". Отметим, что обучение демобилизованных военнослужащих стартует в рамках нового проекта "Твой герой", которое запускает Росмолодёжь. Как рассказали журналистам в пресс-службе организации, в настоящий момент в нашей стране насчитываются 83 региональных и 1057 муниципальных молодёжных центров патриотического воспитания.