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Регион
Опубликовано 1 марта 2023, 10:15
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Кириенко анонсировал обучение участников СВО в рамках проекта "Твой герой"

С 16 марта российские военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО на Украине, начнут обучение в ставропольском образовательном центре "Машук", чтобы потом включиться в процесс патриотического воспитания молодёжи. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует. <...> Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность", — сказал он, выступая на семинаре по патриотическому воспитанию.

Кириенко также анонсировал создание в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях музеев "Моя Россия — моя история", которые помогут сохранить "память о происходящих событиях в Донбассе и Новороссии". Отметим, что обучение демобилизованных военнослужащих стартует в рамках нового проекта "Твой герой", которое запускает Росмолодёжь. Как рассказали журналистам в пресс-службе организации, в настоящий момент в нашей стране насчитываются 83 региональных и 1057 муниципальных молодёжных центров патриотического воспитания.

Росмолодёжь запустит проект наставничества с героями СВО
Росмолодёжь запустит проект наставничества с героями СВО

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Как уточнялось в опубликованном документе, Год педагога и наставника проводится "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".


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kremlin.ru

Наталья Исакова
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