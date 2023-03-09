Для "Пушкинских карт" из-за мошенников хотят ввести электронный сертификат
В Министерстве культуры и Следкоме рассказали о борьбе с мошенничеством при использовании "Пушкинских карт"
Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации программы "Пушкинская карта". Об этом вечером в четверг сообщили в пресс-службе ведомства. По делу проходят трое обвиняемых, чей "улов" превысил 200 миллионов рублей.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — уточнили в Следкоме.
Между тем Минкульт подготовил требования по противодействию мошенническим схемам при использовании программы "Пушкинская карта".
"Например, ведётся проработка возможности реализации программы с использованием электронного сертификата", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о мошеннических схемах, которые применялись для присвоения средств с "Пушкинских карт". По словам Чиханчина, преступная группа создавала подставных людей и присваивала себе бюджетные миллионы, выделенные на культурное просвещение таких вот "мёртвых душ".
"Пушкинская карта" — программа, позволяющая бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Принять участие в ней могу школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории Российской Федерации.
ТАСС / Артём Геодакян