Для "Пушкинских карт" из-за мошенников хотят ввести электронный сертификат

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при реализации программы "Пушкинская карта". Об этом вечером в четверг сообщили в пресс-службе ведомства. По делу проходят трое обвиняемых, чей "улов" превысил 200 миллионов рублей.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — уточнили в Следкоме.

Между тем Минкульт подготовил требования по противодействию мошенническим схемам при использовании программы "Пушкинская карта".

"Например, ведётся проработка возможности реализации программы с использованием электронного сертификата", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в четверг глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о мошеннических схемах, которые применялись для присвоения средств с "Пушкинских карт". По словам Чиханчина, преступная группа создавала подставных людей и присваивала себе бюджетные миллионы, выделенные на культурное просвещение таких вот "мёртвых душ".