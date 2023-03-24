Во МХАТе не пустили на спектакль десятки человек с билетами

Во МХАТе имени Горького произошёл скандал: несколько десятков человек с билетами не пустили на спектакль. Об этом сообщает SHOT.

Людей с билетами не пропускают на спектакль во МХАТ имени Горького. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, конфликт произошёл перед началом постановки "Женщины Есенина". Директор театра Владимир Кехман объяснил это тем, что билеты были куплены со скидкой по "Пушкинской карте", предназначенной для молодёжи от 14 до 22 лет. При этом возраст многих посетителей был выше. Не исключено, что они купили билеты через перекупщиков.

Официально билеты на спектакль продавались по цене от пяти до 10 тысяч рублей. По словам зрителей, представители театра отказались возвращать деньги на месте. В итоге они вызвали на место полицию и написали коллективное заявление.