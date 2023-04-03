Россиян предупредили о новой уловке мошенников со звонками в мессенджере

Телефонные мошенники осваивают новый способ обмана россиян. На этот раз они звонят через мессенджеры, представляясь всё теми же сотрудниками банка, и предупреждают об одобренном кредите, при оформлении которого была допущена "ошибка".

Как рассказал в беседе с телеканалом RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв, во время звонка в мессенджере высвечивается телефонный номер с кодом 977 и логотип крупного российского банка, а складно говорящий "менеджер" на другом конце провода любезно сообщает, что "ваша заявка на кредит одобрена". Однако есть проблема: в качестве счёта зачисления денег указан счёт в другом банке, и этот вопрос нужно срочно решать.

"Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму". А дальше всё по накатанной: номер карты, срок действия, СМС на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны", — пояснил Соловьёв.